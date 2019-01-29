Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın içini gören isyan etti

Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, 07 LUZ 04 plakalı otomobille çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.

Aracın seyir halindeki durumunu görüp şüphelenen bir başka sürücü, trafik ışıklarında aracından inerek duran otomobilin yanına gitti. Araç içinde arka koltukta 5 yaşlarında bir de çocuk olduğunu gören sürücü direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.’yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.