Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın için gören isyan etti

Antalya’da aracın içinde 5 yaşındaki oğlu da bulunan sürücü trafik ışıklarında direksiyon başında sızdı. Durumu fark eden başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sürücüyü uyandıramayınca araçtan indirip otomobili güvenli bir noktaya çekti.

Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın için gören isyan etti

Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, 07 LUZ 04 plakalı otomobille çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.

17
Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın için gören isyan etti

Aracın seyir halindeki durumunu görüp şüphelenen bir başka sürücü, trafik ışıklarında aracından inerek duran otomobilin yanına gitti. Araç içinde arka koltukta 5 yaşlarında bir de çocuk olduğunu gören sürücü direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.’yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

27
Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın için gören isyan etti

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de sürücüyü uyandıramayınca, yol kenarındaki bankete indirip aracı da güvenli bir noktaya çekti. Polisin araçta yaptığı incelemede ön koltukta boş alkol şişeleri tespit edildi.

37
Ne yaptılarsa olmadı! Arabanın için gören isyan etti

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin de uyandırma çabası sonuç vermeyince, R.C.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olan biteni polis aracı içinden izleyen çocuk, telefonla bilgi verilen anneye teslim edilirken R.C.H.’nin yapılan kan tahlilinde 3,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro