Ne şarkıcı ne oyuncu! O dünyanın en seksi kamyoncusu

AVUSTRALYA'da taşayan 26 yaşındaki Blayze Williams kendine farklı bir meslek seçmiş. Verdiği pozlarla oyuncu veya şarkıcı zannedilen Blayze Williams aslında bir kamyoncu. Genç kadının mesleği duyanları hayrete düşürürken, o işiyle adeta aşk yaşıyor.
Avustralya'da kamyon şoförü yetersizliği nedeniyle bu işi bulmanın kolay olduğunu dile getiren Williams, 7 yıldır bu işi yapıyor.
Yolda gördüğü erkeklerin bundan pek hoşnut olmadığını söyleyen genç kız, her zaman farklı olmaktan hoşlandığını o yüzden bu mesleği seçtiğini söyledi.
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