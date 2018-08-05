Ne şarkıcı ne oyuncu! O dünyanın en seksi kamyoncusu

AVUSTRALYA'da taşayan 26 yaşındaki Blayze Williams kendine farklı bir meslek seçmiş. Verdiği pozlarla oyuncu veya şarkıcı zannedilen Blayze Williams aslında bir kamyoncu. Genç kadının mesleği duyanları hayrete düşürürken, o işiyle adeta aşk yaşıyor.