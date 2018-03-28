Ne olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! 40 cm'lik buzu delerek yüzeye çıktı

Abd Donanmasına ait bir denizaltı Kuzey Buz Denizi'ndeki yaklaşık 40 cm'lik buzu yıkarak yüzeye çıktı. Tüm dünyaya servis edilen bu görüntüler merakla izlendi. Kimi kesimler tarafından da olumsuz yorumlanan olay, sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bir ABD denizaltısının tatbikatı sırasında çekilen görüntü tüm dünyayla paylaşıldı. Abd donanmasına ait bir saldırı denizaltısının bu tatbikatı sırasında 40 cm'lik bir buz tababasını deldiği belirtiliyor. 2 ABD 1 İngiliz denizaltısının katıldığı tatbikatın maliyetinin 8,3 milyon dolar olduğu söylendi.

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