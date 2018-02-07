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Ne kadar araç o kadar para! Emniyet müdürlü çete

Ne kadar araç o kadar para! Emniyet müdürlü çete

Antalya'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para aldıkları belirlenen çeteye altı aylık takip sonrası operasyon yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli biri müdür 8 polis ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:01 - Güncelleme: 07-02-2018 13:01

ANTALYA'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para aldıkları belirlenen çeteye altı ay süren takip sonrası eşzamanlı operasyon yapıldı. Aralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

ÇEKTİKLERİ ARAÇLARI O OTOPARKA GÖTÜRDÜLER: Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlattıkları çalışmada Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığında çektirdiklerini tespit etti.

NE KADAR ARAÇ O KADAR PARA: Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bazı araçların sahiplerinin araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmelerini sağladıkları, trafiği engellemediği halde gece geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin, ne kadar çok araç çektirirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye gayret ettikleri tespit edildi.

6 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI: Altı aylık teknik projeli takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 16 kişi gözaltına alındı.

ÖDEME ÇETELELERİ DE ELE GEÇİRİLDİ: Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişinin KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 16:06 Bu insan müsveddeleri de hapse girsin. Bir tek darbeciler hain değil bence vatandaşa ihanet edenler de haindir.

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