Ne Amerika'nın ne Rusya'nın silah gücü Çin'in askeri gücü bambaşka

Dünya kritik bir eşikte. Suriye'ye hakim olma düşüncesine eşlik eden ABD ve Rusya gerilimi kat kat artarak devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı 'Hazır ol Rusya füzeler geliyor' tweetinden sonra iş başka bir aşamaya geldi. Durum böyle olunca diplomasi bir kenara bırakıldı ve her iki ülkenin askeri güçleri tartışılmaya başladı. Ancak dünyanın geri kalanında başka bir güç daha var.