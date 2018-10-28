NBA'de LeBron James rüzgarı esiyor!

NBA'de sezonun açılmasıyla birlikte sezonun en flaş transferini yapan Lakers üst sıralara tırmanmak için çabalıyor. NBA'de gece 9 maçla devam etti. James, Lakers'ın deplasmanda Spurs'e 110-106 yenildiği mücadeleyi 35 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

31.202 sayı

Kariyerinde 31 bin 202 sayıya ulaşan James, Dallas Mavericks'in Alman basketbolcusu Nowitzki'yi (31 bin 187) geride bırakarak NBA'in en skorerleri sıralamasında 6. basamağa çıktı. Aktif oyuncular arasında ligin en skorer ismi konumundaki James'in önünde 31 bin 419 sayıyla Wilt Chamberlain bulunuyor.

Öte yandan DeMar DeRozan, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performansıyla Spurs'ün Lakers karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu.