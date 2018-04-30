NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Geçtiğimiz sene Nisan ayında NBA maçında aralarındaki aşk dedikodularını doğrulayan Kylie Jenner ve Travis Scott, 1 sene sonra yine aynı yerde ve birlikte. İlk günden beri birbirini bırakmayan, daha da sıkı kenetlenen genç çift, Şubat ayında ilk bebekleri Stormi’ye merhaba demiştiler, hamileliği boyunca kameralardan saklanan Kylie, Stormi’nin doğumuyla sessizliğini bozdu ve bugünlerde tekrar spot ışıklarının yıldızı oldu. Geçtiğimiz hafta Coachella’da görüntülenen genç ebeveynler, bu hafta da NBA maçının ön sırasında maç randevularını resmi olarak bir geleneğe dönüştürdüler. Ünlü çift Rockets'ın Minnesota Timberwolves 102 – 82 yendiği maçın ilgi odağı oldu. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler



