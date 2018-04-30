NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Beyonce ve Jay-Z, Coachella Festivali'nin ardından NBA maçına damga vurdu. Maçtan daha çok konuşulan Beyonce, bu kadar konuşulmasınında hakkını verdi. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler...

NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Beyonce ve Jay-Z, Coachella Festivali'nin ardından NBA maçına damga vurdu. Maçtan daha çok konuşulan Beyonce, bu kadar konuşulmasınında hakkını verdi. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler...

120
NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Coachella Festivali'ndeki performanslarıyla hala konuşulan popun divası Beyonce, geçtiğimiz gün rap'çi eşi Jay-Z ile Calufornia, Oakland'da basketbol maçındaydı. Ünlü çift New Orleans Pelicians ve Warriors arasında gerçekleşen maçı. Warriors taraftarı olarak ön sıralardan seyretti. 36 yaşındaki yıldız maça beyaz kıyafetiyle kombinlediği aynı rekte topuklu ayakkabılarıyla katıldı.

220
NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Geçtiğimiz sene Nisan ayında NBA maçında aralarındaki aşk dedikodularını doğrulayan Kylie Jenner ve Travis Scott, 1 sene sonra yine aynı yerde ve birlikte. İlk günden beri birbirini bırakmayan, daha da sıkı kenetlenen genç çift, Şubat ayında ilk bebekleri Stormi’ye merhaba demiştiler, hamileliği boyunca kameralardan saklanan Kylie, Stormi’nin doğumuyla sessizliğini bozdu ve bugünlerde tekrar spot ışıklarının yıldızı oldu. Geçtiğimiz hafta Coachella’da görüntülenen genç ebeveynler, bu hafta da NBA maçının ön sırasında maç randevularını resmi olarak bir geleneğe dönüştürdüler. Ünlü çift Rockets'ın Minnesota Timberwolves 102 – 82 yendiği maçın ilgi odağı oldu. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler

320
NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

LA Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ABD'de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, önceki akşam Staples Center'da oynanan LA Lakers-Minnesota Timberwolves maçını izledi. İsveçli futbolcunun en ön sırada izlediği karşılaşma Lakers'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırken, tribünde Zlatan şov vardı. Lakers taraftarlarıyla selfie üstüne selfie çektiren ünlü futbolcu, daha sonra Shaquille O'Neal ile de bir araya gelerek sohbet etti.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro