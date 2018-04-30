NBA maçını bıraktırlar Bella Hadid'i izlediler kameralar kayıttaydı!

Beyonce ve Jay-Z, Coachella Festivali'nin ardından NBA maçına damga vurdu. Maçtan daha çok konuşulan Beyonce, bu kadar konuşulmasınında hakkını verdi. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler...
Coachella Festivali'ndeki performanslarıyla hala konuşulan popun divası Beyonce, geçtiğimiz gün rap'çi eşi Jay-Z ile Calufornia, Oakland'da basketbol maçındaydı. Ünlü çift New Orleans Pelicians ve Warriors arasında gerçekleşen maçı. Warriors taraftarı olarak ön sıralardan seyretti. 36 yaşındaki yıldız maça beyaz kıyafetiyle kombinlediği aynı rekte topuklu ayakkabılarıyla katıldı.
Geçtiğimiz sene Nisan ayında NBA maçında aralarındaki aşk dedikodularını doğrulayan Kylie Jenner ve Travis Scott, 1 sene sonra yine aynı yerde ve birlikte. İlk günden beri birbirini bırakmayan, daha da sıkı kenetlenen genç çift, Şubat ayında ilk bebekleri Stormi’ye merhaba demiştiler, hamileliği boyunca kameralardan saklanan Kylie, Stormi’nin doğumuyla sessizliğini bozdu ve bugünlerde tekrar spot ışıklarının yıldızı oldu. Geçtiğimiz hafta Coachella’da görüntülenen genç ebeveynler, bu hafta da NBA maçının ön sırasında maç randevularını resmi olarak bir geleneğe dönüştürdüler. Ünlü çift Rockets'ın Minnesota Timberwolves 102 – 82 yendiği maçın ilgi odağı oldu. İşte ünlü çift gibi NBA maçına damga vuran isimler
LA Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ABD'de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, önceki akşam Staples Center'da oynanan LA Lakers-Minnesota Timberwolves maçını izledi. İsveçli futbolcunun en ön sırada izlediği karşılaşma Lakers'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırken, tribünde Zlatan şov vardı. Lakers taraftarlarıyla selfie üstüne selfie çektiren ünlü futbolcu, daha sonra Shaquille O'Neal ile de bir araya gelerek sohbet etti.
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