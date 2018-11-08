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Nazmiye Oruçoğlu'nun katilleri bulundu mu Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Nazmiye Oruçoğlu'nun katilleri bulundu mu Müge Anlı canlı yayında açıkladı

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz günlerde Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüste cesedi bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun katillerinin bulunduğu açıklandı. Peki Nazmiye Oruçoğlu'nu kimler öldürdü? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:33 - Güncelleme: 08-11-2018 13:33

İSTANBUL'da oturan ve geçtiğimiz günlerde Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüste cesedi bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yani 8 Kasım Perşembe günü ekrana gelen bölümünde, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Nazmiye Hanımın ilk eşi Yüksel Yağcı, oğlu ve o gün arabasına bindikleri Erhan ile ilgili mahkemenin verdiği karar duyuruldu.Dün gece saat 23:00'da açıklanan karara göre; yaklaşık dört gündür gözaltında bulundan Yüksel Yağcı ve o gün bindikleri arabanın sahibi Erhan, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme' şüphesiyle tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Nazmiye Hanım'ın gözaltındaki oğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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NAZMİYE ORUÇOĞLU'NA NE OLMUŞTU? Gayrimenkul zengini 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanımdan haber alamayan kardeşleri ise çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta bulmuştu.

Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekmişti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay Bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edilmişti. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirlemişti.

CESEDİ BAGAJDAN ÇIKTI: Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulunmuştu. Minibüsün bagajından çıkan kadın cesedinde yapılan DNA testi sonucu, cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu öğrenilmişti.

Bir görgü tanığının da bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Yağcı'nın üzerine çevirmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ: Anlı’nın programına bağlanan Yüksel Yağcı ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti. Ancak son yaşanan gelişmeyle birlikte Yüksel Yağcı, Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu ve o gün arabasına bindikleri Erhan gözaltına alınmıştı. Gözaltı görüntüleri anbean ekranda yansıtılırken, Yüksel Yağcı suçlamaları bir kez daha reddetmişti.

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