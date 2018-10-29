Nazmiye Oruçoğlu olayında flaş gelişme! Cesedin kimliği belirlendi

ATV ekranlarına yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert proramına damga vuran kayıp gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun öldüğü kesinleşti. Müge Anlı olayın detaylarını canlı yayında açıkladı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve gayrimenkul zengini olduğu ifade edilen Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül'de gizemli bir şekild kayıplara karışmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Oruçoğlu'nun ailesi, 9 Ekim'de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak Oruçoğlu'nun bulunmasının istemişti. Twitter

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6 Eylül 2018 günü Nazmiye Yasemin Oruçoğlu'nun aralarında ev ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı eski (ilk eş) Yüksel Yağcı'yla görüştükleri tespit edildi. Müge Anlı gişelerde ve güvenlik kameralarında Nazmiye Oruçoğlu ve Yüksel Bey'in beraber görüntülendiklerini beyan etti. Twitter

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6 Eylül 2018 günü bir yakınının minibüsünü alan Yüksel Yağcı'nın, Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgisi olabileceği düşünüldü. Cendere yolundaki minibüste bulunan cesetin DNA testi sonucunda Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Twitter

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