Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

50 gün boyunca aranan ve bir cinayete kurban gittiği anlaşılan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu olayı hakkında bugün Müge Anlı'da şok bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmede İstanbul Emniyet Müdürlüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

İSTANBUL'da oturan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanım'dan haber alamayan kardeşleri çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Sır gibi olayı araştıran Müge Anlı, Oruçoğlu cinayetini kimin işlediği konusunda yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Twitter

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Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekmişti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı. Twitter

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EN SON İLK EŞİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ! Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son, ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edildi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirledi. Twitter

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