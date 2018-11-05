Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

50 gün boyunca aranan ve bir cinayete kurban gittiği anlaşılan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu olayı hakkında bugün Müge Anlı'da şok bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmede İstanbul Emniyet Müdürlüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

İSTANBUL'da oturan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanım'dan haber alamayan kardeşleri çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Sır gibi olayı araştıran Müge Anlı, Oruçoğlu cinayetini kimin işlediği konusunda yavaş yavaş sona yaklaşıyor.

18
Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekmişti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.

28
Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

EN SON İLK EŞİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ! Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son, ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edildi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirledi.

38
Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

YÜKSEL YAĞCI İLE NAZMİYE HANIMIN OĞLU GÖZALTINDA! Geçtiğimiz günlerde programa katılan Nazmiye Hanım'ın ilk eşi kendisine yönelik yapılan tüm suçlamaları reddetmişti. Ancak bugün canlı yayında son dakika olarak yaşanan gelişmede Yüksel Yağcı ile Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu, gözaltına alındı. Gözaltı görüntüleri anbean ekranda yansıtılırken, Yüksel Yağcı suçlamaları bir kez daha reddetti.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro