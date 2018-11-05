Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! 3 gözaltı kararı var

İSTANBUL'da oturan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanım'dan haber alamayan kardeşleri çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Sır gibi olayı araştıran Müge Anlı, Oruçoğlu cinayetini kimin işlediği konusunda yavaş yavaş sona yaklaşıyor.
Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekmişti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.
EN SON İLK EŞİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ! Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son, ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edildi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirledi.
YÜKSEL YAĞCI İLE NAZMİYE HANIMIN OĞLU GÖZALTINDA! Geçtiğimiz günlerde programa katılan Nazmiye Hanım'ın ilk eşi kendisine yönelik yapılan tüm suçlamaları reddetmişti. Ancak bugün canlı yayında son dakika olarak yaşanan gelişmede Yüksel Yağcı ile Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu, gözaltına alındı. Gözaltı görüntüleri anbean ekranda yansıtılırken, Yüksel Yağcı suçlamaları bir kez daha reddetti.
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