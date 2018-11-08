Nazmiye Oruçoğlu cinayeti çözüldü Müge Anlı canlı yayında duyurdu

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz günlerde cinayete kurban gittiği öğrenilen gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu olayıyla ilgili mahkemenin verdiği karar duyuruldu.

İSTANBUL'da oturan ve geçtiğimiz günlerde Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüste cesedi bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yani 8 Kasım Perşembe günü ekrana gelen bölümünde, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Nazmiye Hanımın ilk eşi Yüksel Yağcı, oğlu ve o gün arabasına bindikleri Erhan ile ilgili mahkemenin verdiği karar duyuruldu. Twitter

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Dün gece saat 23:00'da açıklanan karara göre; yaklaşık dört gündür gözaltında bulundan Yüksel Yağcı ve o gün bindikleri arabanın sahibi Erhan, 'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme' şüphesiyle tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Nazmiye Hanım'ın gözaltındaki oğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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NAZMİYE ORUÇOĞLU'NA NE OLMUŞTU? Gayrimenkul zengini 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanımdan haber alamayan kardeşleri ise çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta bulmuştu. Twitter

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