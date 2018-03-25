Nazlı Kurbanzade kimdir aslen nereli babası bakın kim çıktı!

Nazlı Kurbanzade kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Nazlı Kurbanzade'nin Ali Sunal ile evliliği haftasonu en çok konuşulan konulardan biri oldu. Cemiyetin ünlü isimlerinden biri olan ve modellik yapan Nazlı Kurbanzade Ali Sunal'ın ikinci eşi oldu. İlk evliliğini Gökçe Bahadır ile yapan Ali Sunal herkesin hayranlıkla baktığı evliliği yürütememiş ve ikili ayrılmıştı. Uzun süre kendini aşka kapatan Ali Sunal sonunda hayatının aşkını tekrar buldu ve cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı Nazlı Kurbanzade ile ikinci kez evlendi.

ALİ SUNAL'IN GÖKÇE BAHADIR İLE EVLİLİĞİ: Ali Sunal ve Gökçe Bahadır evlendikten 6 ay sonra boşanmışlardı. Ali Sunal üç yıllık bir ilişkinin ardından meslektaşı Gökçe Bahadır ile Bodrum’da dünya evine girmişti. Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılığın sebebinin olarak Ali Sunal'ın Gökçe Bahadır'ı aldattığı iddiaları gösterilmişti. Gökçe Bahadır ise boşanmalarıyla ilgili “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

BALAYI DUBAİ'DE: Evliliğe ‘Evet’ diyen Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade’yi; anne Gül Sunal, kız kardeşi Ezo Sunal, Kurbanzade’nin ailesi, Erol Evgin, Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal gibi ünlüler yalnız bırakmadı.Damatlık ve gelinlik için Vakko’yu tercih eden, çift balayını Dubai’de yapacak.

5 MİLYON TL'LİK EVDE OTURACAK: Ali Sunal’ın eşi Nazlı Kurbanzade’yle Fenerbahçe’de 5 milyon TL’lik bir evde oturacağı öğrenildi.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR: 42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır.

Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.

ALİ SUNAL KİMDİR: Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki Mahmut ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolleriyle tanındı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "