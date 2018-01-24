Nazlı Ilıcak'a bir şok daha! Bu kez casusluk...

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Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ilıcak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısının yayımlandığı belirtildi.
İddianamede Ilıcak'ın, bu yazı nedeniyle, TCK'nın 330/1. maddesinde düzenlenen, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ: İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12/3. maddesinde, "Suç, ülkede yayınlanan bir basılı eser ile düzenlenmiş ise yetki, eserin yayın merkezi olan yer mahkemesine aittir" düzenlemesi bulunduğuna işaret edildi.
GÖREV YETKİSİ İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE
Kararda, "Olay tarihinde ulusal düzeyde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye müzahir Bugün gazetesinin genel merkezinin İstanbul'da bulunduğu" belirtilerek, suç yönünden yargılama görev ve yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu kaydedildi.
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