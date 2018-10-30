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Nazlı Ilıcak temyize gitti! Kendini Bülent Arınç'la savundu...

Nazlı Ilıcak temyize gitti! Kendini Bülent Arınç'la savundu...

FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, temyizde de onanınca dosyayı Yargıtay’a götürdü. Ilıcak kendini, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la savundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 17:23 - Güncelleme: 30-10-2018 17:23

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak, Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. Dilekçesinde 15 Temmuz öncesinde yazdığı darbe karşıtı yazılara da yer veren Ilıcak, Bülent Arınç’ın “Cemaate terör örgütü diyorlardı inanmıyordum, 15 Temmuz sonrası anladım” şeklindeki ifadesini kendisine delil olarak kullandı. 

GAZETECİLİK FAALİYET... Nazlı Ilıcak'ın cebir ve şiddet unsuru içeren bir faaliyetinin bulunmadığı da vurgulanarak ‘'Hakkındaki deliller gazetecilik faaliyetinden ibarettir. Basın Kanunu'na göre bile suç oluşturmamaktadır” denildi ve şu görüşlere yer verildi:

ZEKERİYA ÖZ İLE RÖPORTAJ SAVUNMASI... “Darbe suçunu işlemek için, örgüt üyesi olmak gerekir, buna karşın davanın iddianamesinde Ilıcak'ın örgüt üyesi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Yargıtay'ın örgüt üyeliği için koyduğu kıstasların hiçbiri Ilıcak'a uymadığı gibi, Zekeriya Öz ile yaptığı röportaj sırasında da Öz, o tarihte terör örgütü üyesi olarak bilinmemektedir. Serbest dolaşmakta ve Ali Ağaoğlu'nun Dubai seyahatini finanse ettiği iddiasıyla açıkta bulunmaktadır. Zekeriya Öz röportajı bir gazetecilik faaliyetidir. Çekilen fotoğraf da, röportajı değişik bir pozla süsleme amacını taşımaktadır.''

BÜLENT ARINÇ'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI... Temyiz dilekçesinde, Ilıcak'ın attığı bazı tweetler nedeniyle de darbe suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı anımsatıldı. 15 Temmuz öncesinde Gülen cemaatinin bir terör örgütü olduğunun “Genel kabul” olmadığı savunulan dilekçede, AK Partili eski Bakan Bülent Arınç'ın “Cemaate terör örgütü diyorlardı da inanmıyordum. 15 Temmuz sonrası anladım” sözlerine de yer verilerek, Ilıcak'ın “Cemaatin kriminal yüzünü, birçok kimse gibi 15 Temmuz sonrası gördüğü” savunuldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 17:56 Ataturkcu subaylar iceri alinirken bayram ediyordun.

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