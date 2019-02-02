Nazlı Hamarat'dan Emir Şaşmaz açıklaması!

Eski eşi Emir Cevdet Şaşmaz’ın Ukrayna’da öldürülmesinden sonra bir türlü gündemden düşmeyen Nazlı Hamarat çocuğunun babası Gaffar Aydın'a tehdit ettiği gerekçesiyle yeniden gündemde. Çocuğunun babası Gaffar Aydın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Hamarat kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Aydın'ın iddiası ise çok çarpıcı. Aydın, Nazlı Hamarat'ın kendisine "Sonun eski eşime benzeyecek" dediği gerekçesiyle mahkemeden koruma talep etti.Mahkeme bütün bu iddialar karşısında iddianamesini hazırladı ve Nazlı Hamarat hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak koruma talebi reddedildi. Bütün bu iddiaları canlı yayında da tekrarlayan Gaffar Aydın'a cevap ise Nazlı Hamarat'tan gecikmedi.

Söylemezsem Olmaz programında canlı yayına konuk olan Nazlı Hamarat sevgilisi Gaffar Aydın hakkındaki iddialara cevap verdi. Hamarat "Gaffar Aydın ile geçen haziran ayında iş ilişkimiz başladı. İş anlamında hayatıma girdi daha sonra eski eşim Emir'e benzediği için mi bilmiyorum ama bazı etkileşimler oldu. Ama zamanla ben gerçekleri öğrendim. Mesela benden 20 bin TL borç para aldı sonra bende kendi ödemelerim olduğu için geri istedim ama o parayı kredi çekip ödedi ve ilk tartışmamız böyle başladı"

Eski eşi Emir Şaşmaz ile ilgili de Hamarat "Öldükten sonra hiç bir şeyi yoktu bankalarda. Her şeyini oğluna verdim. Ölümüne dair bir şaibe var hala. Dosyası kapandı davalar sürüyor ama alacak-verecek davası sürüyor. Karşı taraf açmadı oğlu,eski eşi açmadı dava. Ben açmak istedim dava kapandı savcılığa gittim, kızlarının ifadeye çağırmasını istedim. Whatsapp konuşmalarını çıkarılmasını istedim. Cinayet sonuçta. Şaibe var yani. Ben hatta şuanda Türk adaletinden bu davanın tekrar açılmasını istiyorum. Benim üzerimde böyle bir suçlama varsa 'senin sonunda eski eşin gibi olacak' gibi ben gerçekten bu dosyanın tekrar açılmasını istiyorum" dedi.

  • Medya 02 Şubat 2019 20:25
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