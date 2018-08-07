Nazlı Hamarat Instagram'dan paylaştı olay oldu!

Son dönemde oldukça popüler bir hale gelen bebek emzirme trendine İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Nazlı Hamarat da dahil oldu. Bebeğini emzirdiği anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hamarat, bazı takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Nazlı Hamarat Instagram'dan paylaştı olay oldu!

Bir dönem televiyonun popüler programı "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan ve eşinin öldürülmesinin ardından yaptığı skandal hareketlerle gündem olan Nazlı Hamarat, sevgilisi Aydın Gaffar'dan olan bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı. Suda doğum yaptığı fotoğrafları instagram hesabından paylaşan Hamarat çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.

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Nazlı Hamarat Instagram'dan paylaştı olay oldu!

Dünyaca ünlü modeller Chrissy Teigen ve Candice Swanepoel'un başlattığı "bebek emzirme" akımına sosyetik güzel Nazlı Hamarat da kapıldı. Hamarat'ın paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı. İşte Nazlı Hamarat'ın o paylaşımı;

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Nazlı Hamarat Instagram'dan paylaştı olay oldu!

"Bir anneden herkese selamlar? Sütümün etkilenmemesi ve sütümden beslendigi icin bebegimin de strese girmemesi ve aglamamasi rahat uyumasi icin sosyal medyadan uzak kaldim biraz. Sonuçta artik tek kisi değilim beni üzmeye calisanlar masum bir melegin canini acittiklarinin farkinda olsalar keske? Neyse merak etmişsiniz. Yokluğumdan dolayı dmlerden yazan yazana ilginize coook tesekkur ederim?

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Nazlı Hamarat Instagram'dan paylaştı olay oldu!

ilter Noyan ve biz gayet iyiyiz cok sukur? Yeni bir projeyi hayata gecirmek uzere yogun calisiyoruz sadece az kaldi. Benden surekli tv programi istiyorsunuz? Merak ettiginiz cok soru var? Okuyorum cevaplamaya calisiyorum elimden geldigince ama kucucuk bir bebekle tv programi nasil olur diyordum size ama calismaya basladik yakinda surprizim var size beklemede ve takipte kalin canlar!

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