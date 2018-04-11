Nazlı Hamarat hamile çıktı bebeğin babası kim eşi kesilmişti

Nazlı Hamarat'ın iş adamı kocası Emir Cevdet Şaşmaz'ın Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından, skandal iddialar birbirini takip etmişti. Pırlanta kaçakçılığı ve eskort kadın olayları nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Emir Cevdet Şaşmaz'ın sevgilisi olduğunu iddia eden, Vijdan Atasever, Emir Cevdet Şaşmaz'ın yanında öldürüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine iki kadın arasında tartışma çıkmıştı. Olayın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Nazlı Hamarat, Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

EMİR CEVDET ŞAŞMAZ KİMDİR?: Emir Şaşmaz hayatı oldukça başarılı. Sesi çok güzel ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Oyunculuk deneyimi ve oyunculukta oldukça başarılı oyunlara oynamıştır. Ayrıca yapım şirketi bulunana Emir Şaşmaz 10 elinde 10 marifet bulunuyor. Hem Reklam pazarı hem müzik işleri hem TV programları ile genç iş adamı ve girişimci olarak karşımıza çıkmıştır. Bugüne kadar Murat Gögebakan, Ebru Şimşek, Esra Balamir, Atilla Taş , Pelin Sönmez , Rober Hatemo gibi dönemin en iyi sanatçılarla da çalışmıştı. Daha sonra ise Bu Tarz Benim programına katılan ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Nazlı Hamarat ile aşk yaşamış ve evlenmişti.



