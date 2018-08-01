  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nazlı Çelik'ten bebek katillerine: Alçaksınız!

Nazlı Çelik'ten bebek katillerine: Alçaksınız!

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan acı olaya tepki gösterdi. Çelik; Şehitlerin fotoğrafını paylaşıp altına ''o, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız. Alçaksınız, korkaksınız'' yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 15:19 - Güncelleme: 01-08-2018 15:19

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını lanetleyen Nazlı Çelik, "Elbet bu hesap dönecek!" dedi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit oldu.

Hain saldırı sonrasında anne ve 11 aylık bir bebeğinin teröre kurban gitmesi 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti.

SİZ KATİLLER BU DÜNYAYA SIĞAMAYACAKSINIZ: Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de anne ve bebeğinin yürek burkan ölüm haberi karşısında Twitter hesabından şu sözleri yazdı: "O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız. Alçaksınız, korkaksınız. Tarih bu ülkeye can vermiş kahramanlarını, yaşını doldurmamış bebekleri hiç unutmayacağı gibi, sizi de en lanetli şekilde hatırlayacak. Elbet bu hesap ödenecek!"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nazlı Çelik'ten bebek katillerine: Alçaksınız! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ASSİVAS 01 Ağustos 2018 16:12 HEM ALÇAK, HAİN,KANIBOZUK,HAYSİYETSİZ,VATANSIZ,MİLLİYETSİ ABD NİN KEMİK YALAYICISI TASMALILARI VS VS.KÜFÜR ETMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM VE BUNLARA DESTEK VEREN SİYASET ÇAPULCULARINADA LANET OLSUN. ALLAH ONLARI KAHRETSİN.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro