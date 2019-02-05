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Nazire Dedeman neden öldü kaç yaşındaydı eşi ve ölen çocukları kimdir?

Nazire Dedeman neden öldü kaç yaşındaydı eşi ve ölen çocukları kimdir?

İş kadını ve Dedeman Otellerinin sahibi olan Nazire Dedeman Çağatay'dan ölüm haberi geldi. 7 yaşından beri skolyoz hastalığı ile savaşan 70 yaşındaki Nazire Dedeman'ın 5 çocuğu olmuştur. 3 çocuğunu kaybeden Nazire Dedeman, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurucusudur.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 13:15 - Güncelleme: 05-02-2019 13:15

Nazire Dedeman Çağatay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü soruları vefatının ardından merak konusu oldu. 70 yaşındaki iş kadını ve Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurucusu olan Nazire Dedeman Çağatay 7 yaşından beri skolyoz hastalığı ile savaşıyordu. 13 yaşında ilk ciddi ameliyatını geçiren Nazire Dedeman Çağatay'ın hayatı acılarla dolu oldu. Evlenen ve 5 çocuğu olan Nazire Dedeman Çağatay 3 oğlunu kaybetti. Oğlu Önder’i daha üç yaşında hastalık neticesinde toprağa verdi. Onur doğumundan hemen sonra yatırıldığı hastanenin hatası sonucu öldü. Ve son olarak oğlu Umut ise17 yaşında ateşli silahla öldürüdü. Tüm bunlar karşısında yılmayan Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman hayatını kaybetti. İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

NAZİRE DEDEMAN ÇAĞATAY KİMDİR: Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949 yılında Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılına kadar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttü. 2014 yılında bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş.'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

Dedeman Oteli’nin kurucusu Nazire Dedeman evinde doğum gününü böyle kutlamıştı.

 28 Eylül 1993 yılında elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da "bireysel silahlarla işlenen" acıları yaşamaması için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurdu.

Her Skolyoz hastasının izlemesi gereken umut dolu bir konuşma yapan Dedeman, binlerce kişiye umut olmuştu.

İşte olay olan o konuşması...

7 yaşımdan beri skolyoz hastalığı ile mücadele ediyorum. İlkokula başladığımda bedenim alçılıydı. İki yıl bu şekilde okula devam ettim. İlk zorlu ameliyatımı da 13 yaşımda geçirdim.O zaman tıbbın elverdiği koşullarda ameliyat sonrası yedi ay alçıda hareketsiz yattım.Çocukluk ve gençlik dönemim büyük zorluklar içinde geçti. 17 yaşımda ağabeyimi kaybettim. Hastalığıma rağmen 5 çocuk sahibi oldum. Onların da üçünü kaybettim. Önder’i üç yaşında hastalık neticesinde toprağa verdim. Onur doğumundan hemen sonra yatırıldığı hastanenin hatası sonucu benden alındı. Ve son olarak oğlum Umut’un 17 yaşında ateşli silahla öldürülmesi…

Yılmadım. Hayata tutunmak için çok mücadele verdim.Ve yaşama sevincimi hiç kaybetmedim. Hayatımın olumlu yanlarıyla mutlu olmayı, acı yanlarıyla da baş edebilme gücümü hiç yitirmedim. Acıları ve yaraları olumlu hale dönüştürüp, kendime, aileme ve topluma yararlı bir birey olabilmeyi başardığımı düşünüyorum.

SKOLYOZ HASTALIĞI NEDİR: Görülme sıklığı % 0.2 - 6 arasında değişen Skolyoz bilinen en eski omurga deformitesidir. Travma, doğumsal gelişim bozuklukları gibi çok çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebildiği gibi, skolyoz olgularının %80’inin nedeni bilinmemektedir. Genellikle gelişme çağının başlangıcında, çocukta omuz asimetrisi, sırtın bir bölümünde kabarıklık, kalçaların aynı seviyede durmaması gibi bulgularla anne ve baba tarafından fark edilir.

Skolyoz omurganın yana 10 derecenin üzerindeki eğilmedir. Normal ve sağlıklı omurgada, omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Bu nedenle üç boyutlu bir deformite (şekil bozukluğu) olarak tanımlanır.

Skolyoza bağlı olarak omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Gelişme çağındaki çocuklarda bu durum, gelişen ve büyüyen omurgada anormal yüklenmeye ve bunun sonucu olarak da omurlarda deformelere neden olur.

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