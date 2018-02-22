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Nazi partisinden skandal: Yine Türklere saldırdılar!

Nazi partisinden skandal: Yine Türklere saldırdılar!

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin Grup Başkanı Alexander Gauland, Türklere “Kimyon tüccarı” ve “Deve çobanı” diyen partisinin milletvekili Andre Poggenburg’u savundu. Gauland, “Türkler buraya ait değil” dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 17:58 - Güncelleme: 22-02-2018 17:58

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD, Türk ve Türkiye düşmanlığını körüklemeye devam ediyor. Partinin azılı Türk düşmanı Grup Başkanı Alexander Gauland, “Türkler buraya ait değil demekle, ırkçılık yapmıyorum” dedi. 

Stern dergisine konuşan Gauland, Türklere “Deve çobanı” ve “Kimyon tüccarı” diyen ve “Toprak evlerine geri dönsünler” sözleriyle yoğun tepki çeken AfD’nin Saksonya Anhalt eyalet teşkilatı Başkanı ve aynı eyaletin milletvekili Andre Poggenburg’u savundu. Gauland, “Bu konuyu parti içi tartışmaya açmaya hiç gerek görmüyorum. Bu konu beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor” dedi.

PEGIDA’YLA YAKINLAŞMA

Gauland, Almanya’nın Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’a “Onu Anadolu’da imha etmek gerekir” sözleriyle yoğun tepki çekmiş, ancak bu sözünden geri adım atmamıştı. Gauland, ayrıca İslam ve yabancı düşmanı PEGIDA hareketiyle AfD’nin yakınlaşmasından yana olduğunu savundu ve “Bir yakınlaşmayı mümkün görüyorum” dedi.

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