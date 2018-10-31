Nazar Nur Kaya'nın ablası canlı yayında isyan etti

2014 yılında katıldığı 'O Ses Çocuklar' yarışmasındaki performansıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Nazar Nur Kaya, önceki gün hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Nazar'ın ablası Hatice Kaya, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına bağlanarak kardeşinin son sözlerini anlattı. Cenazeyi almaya giderken canlı yayına telefonla bağlanan abla Hatice Kaya, şunları söyledi:

"Nazar'ı halsizlik ve kusma şikayetiyle hastaneye götürdüm. Doktorlar teşhis koyabilmek için 15 gün serviste kalması gerektiğini söylediler. Kardeşime bu tedavi sürecinde ne oldu bilmiyorum."

NAZAR'IN SON SÖZLERİ: Yoğun bakımdayken boynuna takılan kateterin Nazar'ın uyumasına sebep olduğunu söyleyen abla Hatice Kaya, kız kardeşinin en son 'Alamayacaksınız, beni bırakmayacaklar' dediğini de dile getirdi. Abla Kaya sözlerine şöyle devam etti;

"İlk gittiğimiz tahlillerinde de belli bütün organları tertemizdi. Nasıl oldu 6 günden bütün organları mahvoldu anlamadık. Bu tedavinin bir açıklaması olmalı. Ben kardeşimi sadece böbrek rahatsızlığıyla hastaneye götürdüm."

'HER ŞEYİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM': "Nazar hastaneye yürüyerek geldi, kameralarda bu kayıtlar var. Hastane istediği kadar kendini savunsun. Ben her şeyi biliyorum, gözlerimle gördüm. Ben onlara katil demek istemiyorum Allah'a havale ediyorum. Kardeşimin sadece midesi bulanıyordu iddia edildiği gibi şuuru kapalı falan değildi."

'KARDEŞİMİN HAYALLERİYLE BİZ DE YOK OLDUK': "Nazar şarkı yazıyordu. Büyüyünce çok ünlü bir şarkıcı olacaktı konservatuara hazırlanıyordu. Kardeşimin hayalleriyle biz de yok olduk. Olay hakkında dava açacağız peşinde olacağız."