Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Nazar Nur Kaya, Kasımpaşa Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 16 yaşındaki Kaya’nın cenazesine Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise de katıldı. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya için Beyoğlu’nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya’nın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise’nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı.

Cenaze töreni sırasında Nazar Nur Kaya’nın annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları tarafından sakinleştirilen annenin gözyaşları görenleri duygulandırdı.

Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı diledi. Anne Kaya’nın Acun Ilıca’ya sarılarak ağladığı görüldü. Bir süre anne Kaya ile sohbet eden Acun Ilıcalı daha sonra vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Cenazeye katılarak aileye baş sağlığı dileyen Hadise, ’’Nazar’ın ailesine Allah’tan sabır ve güç diliyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Hepimiz çok üzgünüz’’ diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Daha sonra konuşan Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya da, “Allah'ın takdiri ama maalesef doktor hatası. Bu hatanın ortaya çıkması adaletin yerini bulması gerekir. Savcılığa gereken ifadeyi verdik. Bundan sonra da savcımız, avukatımız sayesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçekle birlikte Nazar da rahat edecektir" ifadelerini kullandı.

Piyalepaşa Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Nazar Nur Kaya, defnedilmek üzere Cebeci Mezarlığı’na götürüldü.