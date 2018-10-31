Nazar Nur Kaya şimdiki hali nasıl yaşı kaç ölüm sebebi netleşti

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşında ve O Ses Çocuklara 2014 yılında katılan Nazar Nur Kaya neden öldü soruları merak konusu oldu. Türkiye onu ilk kez O Ses Çocuklar ses yarışmasında Sibel Can'ın Padişah şarkısı ile tanıdı, Murat Boz'un takımına aldığı Nazar Nur Kaya kısa sürede sempatik halleri ve güzel sesi ile gönülleri çaldı. 13 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nazar Nur Kaya'dan kötü haber geldi sevenleri yasa boğuldu.

Peki ama Nazar Nur Kaya neden öldü, ölüm sebebi ne, doktor ihmali mi Nazar Nur Kaya'yı öldürdü? Bu konuda ablası ilk kez konuştu.

NAZAR NUR KAYA KİMDİR: O Ses Türkiye yarışmasına Sibel Can’ın Padişah isimli parçası ile katılan Nazar Nur Kaya, Roman kökenli bir ailenin en küçük çocuğuydu. O Ses Çocuklar 2014 sezonunda yarışan ve Hadise’nin takımında yer alan Nazar Nur Kaya’nın abisi Uğur Kaya da kardeşinden bir yıl sonra O Ses Türkiye’ye katılmıştı. 13 kardeşli bir aileden gelen Nazar Nur Kaya’nın ablası Hatice Kaya da müzik ile ilgilenmektedir.

Altı günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nazar’ın ablası yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Nazar bizim evin en küçüğü ona bir şey olursa asla yaşayamayız. Mide bulantıyla gittiğimiz hastanede bana kardeşimi resmen ödemli olduğu nedeniyle şişmiş ve tanınmaz hale gelmiş. Uyandırılmaya çalışılmış ama tepki vermiyor” dedi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.