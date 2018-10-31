  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nazar Nur Kaya şimdiki hali nasıl yaşı kaç ölüm sebebi netleşti

Nazar Nur Kaya şimdiki hali nasıl yaşı kaç ölüm sebebi netleşti

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşındaydı ve Nazar Nur Kaya'nın şimdiki hali nasıl soruları ölüm haberinin ardından merak edildi. 2014 yılında O Ses Çocuklar yarışmasına katılan ve sempatik tavırları ile kendini sevdiren Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti. 13 kardeşi olan ve müzik aşığı olan Nazar Nur Kaya'nın ablası ölüm nedenini anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:25 - Güncelleme: 31-10-2018 09:50

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşında ve O Ses Çocuklara 2014 yılında katılan Nazar Nur Kaya neden öldü soruları merak konusu oldu. Türkiye onu ilk kez O Ses Çocuklar ses yarışmasında Sibel Can'ın Padişah şarkısı ile tanıdı, Murat Boz'un takımına aldığı Nazar Nur Kaya kısa sürede sempatik halleri ve güzel sesi ile gönülleri çaldı. 13 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nazar Nur Kaya'dan kötü haber geldi sevenleri yasa boğuldu.

Peki ama Nazar Nur Kaya neden öldü, ölüm sebebi ne, doktor ihmali mi Nazar Nur Kaya'yı öldürdü? Bu konuda ablası ilk kez konuştu.

NAZAR NUR KAYA KİMDİR: O Ses Türkiye yarışmasına Sibel Can’ın Padişah isimli parçası ile katılan Nazar Nur Kaya, Roman kökenli bir ailenin en küçük çocuğuydu. O Ses Çocuklar 2014 sezonunda yarışan ve Hadise’nin takımında yer alan Nazar Nur Kaya’nın abisi Uğur Kaya da kardeşinden bir yıl sonra O Ses Türkiye’ye katılmıştı. 13 kardeşli bir aileden gelen Nazar Nur Kaya’nın ablası Hatice Kaya da müzik ile ilgilenmektedir.

Altı günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nazar’ın ablası yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Nazar bizim evin en küçüğü ona bir şey olursa asla yaşayamayız. Mide bulantıyla gittiğimiz hastanede bana kardeşimi resmen ödemli olduğu nedeniyle şişmiş ve tanınmaz hale gelmiş. Uyandırılmaya çalışılmış ama tepki vermiyor” dedi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nazar Nur Kaya şimdiki hali nasıl yaşı kaç ölüm sebebi netleşti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro