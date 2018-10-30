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Nazar Nur Kaya kimdir kaç yaşındaydı neden öldü

Nazar Nur Kaya kimdir kaç yaşındaydı neden öldü

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşında ve O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasına katılan Nazar Nur Kaya neden öldü soruları merak edilidi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Nazar Nur Kaya'dan kötü haber geldi. Ölüm haberini Müslüm filminde oynayan ve O Ses Türkiye'deki düello arkadaşı Şahin Kendirci verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 17:14 - Güncelleme: 30-10-2018 17:14

Nazar Nur Kaya kimdir, kaç yaşında ve Nazar Nur Kaya neden öldü soruları merak edildi. O Ses Çocuklar'da yarışan ve kısa sürede sevimli halleri, şen şakrak hali ve dansları ile jüriyi büyüleyen Nazar Nur Kaya kısa süre önce yoğun bakıma alınmıştı. Bugün ise kötü haber geldi. Nazar Nur Kaya öldüğü haberini bir zamanlar birlikte yarıştığı şu sıralar en çok konuşulan isim Şahin Kendirdi verdi. 

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Çocuklar programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.

 

"BU SABAH CANIM ÇOK YANIYOR"
Şahin Kendirci acı haberi "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" paylaşımıyla duyurdu.

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