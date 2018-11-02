Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

Sıla Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü ifşa edip yargıya başvurunca daha önce kimsenin inanmadığı Naz Çekem olayı yeniden gündeme oturdu. İşte Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı eski sevgilinin anlattıkları.

Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince herkes şoke oldu. Ahmet Kural sadece kolunu tuttum diyerek iddiaları yalanlasa da Sıla'nın anlattıkları eski defterleri açtı. Bunlardan biri de Naz Çekem olayı oldu. Genç kız Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ettiğinde kimse ona inanmamıştı. Naz Çekem, Sıla olayı sonrasında ortaya çıktı ve konuştu. İşte Ahmet Kural'ın ona yaptıkları:

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Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

Daha önce Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, "Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım" dedi. Yıllar önce Ahmet Kural'la birlikte olduğunu hatırlatan Naz Çekem, kendi başından geçenleri şöyle anlattı:

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Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

— Bir davette karşılaştık. Şiddet önce hakaretlerle başladı. Ben sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Gelip sevgi dolu bir şekilde benim parmağımı sıktı ve parmağım kırıldı.

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Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

SILA ÖLEBİLİRDİ : — Aradan 4 sene geçti ve Sıla böyle bir şey yaşadı. Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım.

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