Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince herkes şoke oldu. Ahmet Kural sadece kolunu tuttum diyerek iddiaları yalanlasa da Sıla'nın anlattıkları eski defterleri açtı. Bunlardan biri de Naz Çekem olayı oldu. Genç kız Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ettiğinde kimse ona inanmamıştı. Naz Çekem, Sıla olayı sonrasında ortaya çıktı ve konuştu. İşte Ahmet Kural'ın ona yaptıkları: