Naylon poşet parayla olunca 47 yıl sonra dükkanına bereket yağdı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 47 yıldır file üretimi yapan Ömür Aska, plastik poşetlerin ücretli olarak satılmaya başlanmasıyla siparişlere yetişemez oldu.

Ülke genelinde 1 Ocak itibarıyla başlayan ücretli poşet uygulaması birçok vatandaşı alternatif çözümler bulmaya itti. Bu çözümlerden biri de alışveriş filesi. Fileye rağmen artınca da 47 yıldır bu işten ekmek kazanmaya çalışan Ömür Amca'nın dükkanına da bereket yağdı. Twitter

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Bandırma'da 1972 yılından bu yana hobi amacıyla balık ağı, hamak ve alışveriş filesi yapan 67 yaşındaki Ömür Aska, plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından siparişlere yetişemez oldu. Vatandaşların filelerine dönüş yapmaya başladığını belirten Ömür Aska, "Emekli olduktan sonra kızıma yardımcı olmak için bu fileleri yapmaya başladım. Çocukluğumda vardı bu fileler" dedi. Twitter

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TANESİ 7.5 LİRA : Alışveriş filelerini kullandıkları malzemelerin pahalı olmasına karşın çok düşük bir kârla tanesini 7,5 liradan sattıklarını ifade eden Aska, "Vatandaşlar bu fiyatı bile pahalı buluyor. Başka şehirlerde 10-15 TL'ye verdiklerini duyduk. Bir tane fileyi 1,5 saatte üretiyoruz. Bir günde hiç başka işe bakmazsanız 4-5 tane yaparsınız" dedi. Twitter

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