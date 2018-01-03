'Navtex' iptal edildi! Türkiye, Yunanistan ve Almanya...

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisine verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, (Navigational Telex) MF (Medium Frequency) bandında karadaki Navtex yayın istasyonlarından gemilere/teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarıların aktarılmasını sağlayan ve uyarıları yazılı olarak verebilen bir sistemdir. Bu bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler/tekneler için yayınlanır.

Navtex, uluslararası denizcilik terminolojisinde, gemilere tehlike ve emniyet raporu ve uyarıları yayınlamak anlamına geliyor. Denizlerde askeri ya da sivil herhangi bir faaliyette bulunmak isteyenler önceden Navtex mesajları yayınlayarak, deniz trafiğini uyarıyor.