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NATO’dan Türkiye mesajı

NATO’dan Türkiye mesajı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 21:04 - Güncelleme: 16-04-2018 21:04

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 saat süren kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg’in Şam yönetiminin Duma’da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi.

Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

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