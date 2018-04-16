NATO’dan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 saat süren kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı.

Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg’in Şam yönetiminin Duma’da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi.

Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.