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NATO'dan Türkiye açıklaması: Yunan muhabire cevap verdi!

NATO'dan Türkiye açıklaması: Yunan muhabire cevap verdi!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor" dedi. Stoltenberg, Yunan bir muhabirin Atina-Ankara gerilimiyle ilgili sorusuna da yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 20:06 - Güncelleme: 19-04-2018 20:14

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir" ifadesini kullandı.

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"KABUL EDİLEMEZ"

Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Suriye’ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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YUNAN MUHABİR SORDU

Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey ifade etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 20:58 Eeeeeyyyyyyyyy NATO!............. AKP'ye bu kadar gebe misin?.................

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