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NATO'dan Türkiye açıklaması! Herhangi bir tehdit gelirse...

NATO'dan Türkiye açıklaması! Herhangi bir tehdit gelirse...

NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thompson, bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekteyiz ve vereceğiz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:31 - Güncelleme: 03-08-2018 11:31

Korgeneral John C. Thompson, III. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini İzmir NATO Karargahı'nda yapılan törenle Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero'dan devraldı.

Törene, ABD Avrupa Kuvvetler ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Cosnett, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve askeri erkan katıldı.

NATO TEHDİTLERE CEVAP VERECEKTİR: Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thompson, NATO’nun Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesel güvenlik konusunda üzerine düşeni yapmadığına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekte ve vereceğiz” dedi.

TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK GÜÇLÜDÜR: ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendiren Thompson, "Türkiye-ABD arasındaki askeri ilişkiler son derece güçlüdür. Afganistan’da Türk askeri ile tanışma fırsatı buldum. Türkiye NATO'nun çok eski bir üyesi, bu ilişkilerin güçlülüğü korunacaktır” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 12:20 Natonun türkiyeyi sevdiği filan yok bir an önce türkiyeyi nasıl saf dışı bırakabiliriz onun planlarını yapıyorlar.

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