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NATO'dan Suriye açıklaması

NATO'dan Suriye açıklaması

Son dakika haberi...NATO Kuzey Atlantik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırıları görüşmek için olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin operasyona tam destek verdiğini açıkladı

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 19:36 - Güncelleme: 14-04-2018 19:36

NATO, ABD ile İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başlamasını desteklediğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İngiltere ve Fransa'nın Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik saldırısını desteklediğini belirterek, "Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin daha önce de rejimin Suriye'de kimyasal silah kullanmasını kınadığını hatırlatan Stoltenberg, bu tür saldırıların uluslararası kuralların ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanımını uluslararası barışa bir tehdit olarak görmektedir ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) bağlı kalınması önem arz etmektedir."

NATO BUGÜN TOPLANDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırıları görüşmek için olağanüstü toplandı.

NATO yetkilisi, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün öğleden sonra Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü toplanacağı ve müttefiklerin Esed rejimine yönelik saldırıları görüşeceğini bildirildi.

Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedildi.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında 29 üye ülkenin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanacak.

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