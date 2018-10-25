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NATO'dan Rusya'ya gözdağı! En büyük askeri tatbikat başladı

NATO'dan Rusya'ya gözdağı! En büyük askeri tatbikat başladı

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" Norveç'te başladı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:19 - Güncelleme: 25-10-2018 17:19

Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın farklı yerlerinden ağustos ayında harekete geçen tüm askeri personel ve araçlar halihazırda Norveç'e ulaşmış durumda.

Tatbikat, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülüyor.

5'inci madde canlandırılacak
NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülüyor.

Ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılıyor.

Katılımcılar tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın 5'inci maddesini "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryoyla canlandırıyor.

Senaryoda "Güney güçleri" ile "Kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.

Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı bir şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 17:39 NATO zaten Rusyaya karşı kuruldu bence.

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