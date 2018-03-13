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NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AA muhabirine Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Operasyonu, Suriye'deki mevcut durum ve S-400 anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 12:28 - Güncelleme: 13-03-2018 12:28

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olarak kolektif güvenliğe, NATO operasyonlarına ve misyonlarına birçok farklı şekilde katkı sağladığının altını çizerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Zeytin Dalı Operasyonu hakkında konuşan Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" diyerek NATO'nun Türkiye'nin bu endişeleri ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını beklediğini kaydetti.

"TERÖR TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE'YLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
NATO'nun Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Türkiye'ye bazı güvence önlemleri sunuyoruz. Türkiye'de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya'nın SAMP-T bataryası Türkiye'ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor."

Stoltenberg, "Türkiye'ye NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz." vurgusunu yaptı.

"YUNAN ASKERLERİ KONUSU TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA ÇÖZÜLMELİ"  Türkiye sınırını geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan'ın ikili ilişkileri kapsayan bir konuyu resmi şikayetle NATO'ya taşıması hakkında da Stoltenberg, "Bu, Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi gereken bir konudur." diye konuştu.

"S-400 TEDARİKİ ULUSAL BİR KARARDIR" Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili Stoltenberg, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir kararıdır." ifadelerini kullandı.

NATO için önemli olan müttefikler arasındaki farklı sistemlerin "birlikte çalışabilirliği" olduğunu kaydeden Stoltenberg, henüz S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilmesine yönelik bir talep olmadığına ve entegrasyonun da kolay olmayacağına dikkati çekti.

"NATO'NUN SURİYE'DE SAHAYA İNMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILMADI"
AA muhabirine yaptığı açıklama öncesinde Stoltenberg, Brüksel'in önde gelen kadın gazetecileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Stoltenberg, NATO'nun Suriye'de sahada neden daha aktif bir rol üstlenmediğinin sorulması üzerine, "NATO'nun Suriye'de sahaya inmesi için herhangi bir çağrı yapılmadı ve yapılacağını da beklemiyorum." dedi.

Stoltenberg, "İnsanların acı çektiğini, şiddeti görüyoruz. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Özellikle Doğu Guta'da Esed rejiminin İran ve Rusya desteğiyle sivilleri hedef aldığını görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını tüm müttefikler kabul ediyor"
NATO'nun iki güçlü üyesi Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında ise Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan iletişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek "Ancak bu şekilde Kuzey Suriye'de ve Afrin'deki sınamaların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları tüm NATO müttefikleri tarafından kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

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