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NATO'dan kritik Ankara ziyareti!

NATO'dan kritik Ankara ziyareti!

Afrin Harekatı'nda üçüncü güne girilirken NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara'ya geldi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 11:12 - Güncelleme: 22-01-2018 11:12

"Zeytin Dalı Harekatı"nda 3. güne girildi! Harekatın ikinci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara birlikleri Afrin tarafına geçti. "Kara harekatı"yla birlikte Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türk askerinin desteğiyle Afrin içinde ilerlemeye başladı.

Hava bombardımanı ve sınırdaki birliklerden top atışları da devam etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Suriye sınırındaydı.

NATO'DAN ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET
Öte yandan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara'ya geldi. NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş 22 Ocak 2018 13:21 başladık,bitirmeliyiz,dünyanın bütün alçakları bir olsada durmak yok bitirmeye devammmmm mehmetçiğimmmm...

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