NATO'dan kritik Ankara ziyareti!

"Zeytin Dalı Harekatı"nda 3. güne girildi! Harekatın ikinci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara birlikleri Afrin tarafına geçti. "Kara harekatı"yla birlikte Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türk askerinin desteğiyle Afrin içinde ilerlemeye başladı.

Hava bombardımanı ve sınırdaki birliklerden top atışları da devam etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Suriye sınırındaydı.

NATO'DAN ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET

Öte yandan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara'ya geldi. NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.







DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.