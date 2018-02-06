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NATO'dan kritik 'Afrin' açıklaması!

NATO'dan kritik 'Afrin' açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi. Ayrıca Stoltenberg Türkiye'nin DAEŞ'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 18:38 - Güncelleme: 06-02-2018 00:38

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcıların sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de kara harekatı düzenleyen ülkelerle yakın temas kurulmasını gerekli gördüklerini belirterek Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle yaptığım görüşmelerde, uluslararası koalisyon temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması için Suriye'de kara harekatı düzenleyen ülkeler arasında temas kurulmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdim. Herkesin bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz. Türkiye, Afrin harekatı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek" dedi. 

''TÜRKİYE DAEŞ'E KARŞI CİDDİ MÜCADELE VERDİ''

Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak 2016 yılında Türkiye'de askeri darbe girişimi yapıldığını anımsattı. 

ABD hükümeti, Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatıyla ilgili DAEŞ'in güçlenmesini bahane ederek her seferinde operasyona karşı olduklarını dile getiriyorlardı.

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  • Misafir 06 Şubat 2018 00:26 YAGLAYIP YAGLAYIP DÖVECEKLER

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