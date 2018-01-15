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NATO'dan kritik açıklama: İmkansız!

NATO'dan kritik açıklama: İmkansız!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 23:41 - Güncelleme: 15-01-2018 00:24

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili,''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez'' dedi.

Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası'nda yaptığı konuşmada, "Nükleer silahsız dünya'' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.

NATO BU ANLAŞMAYI DESTEKLEMİYOR

Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Murat 15 Ocak 2018 00:32 KuZey kore olmasın güney kore yerine

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