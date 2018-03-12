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NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!

Sputnik'e konuşan bir NATO yetkilisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini değerlendirirken NATO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtti.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 20:46 - Güncelleme: 12-03-2018 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini değerlendiren NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE NORMALLEŞME İÇİN ÖN SAFTA BULUNUYOR": Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı. 

"SURİYE'DE YOKUZ ANCAK...": Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak İttifak'ın keşif uçuşlarıyla ve Irak ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu DEAŞ'a karşı desteklediğini savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • caca 12 Mart 2018 22:13 neden suriyede yoksunuz?bırakın ama... ile başlayan sözleri

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