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NATO'dan Afrin açıklaması: Övgüler yağdırdı!

NATO'dan Afrin açıklaması: Övgüler yağdırdı!

ANKARA dönüşü Alman basınına konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Zeytin Dalı Harekatı hakkında “Şeffaf, profesyonel ve doğrudan amaca yönelik” nitelendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 19:51 - Güncelleme: 29-01-2018 00:37

Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak ve terörle mücadele için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na, operasyon esnasında Ankara'ya ziyaret düzenleyen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'den övgü açıklamaları geldi.

Ankara ziyaretinin dönüşünde Almanya'nın Deutsche Welle haber sitesine konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, Türkiye'deki temaslarından son derece memnun kaldığını belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütme biçimini ise övdü. "Afrin'de sahadaki gelişmeler konusunda herkes çok dikkatliydi. Türk Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer kurumlardan görüştüğüm yetkililer benimle son derece şeffaf konuştu" diyen Gottemoeller, harekat hakkında "Şeffaf, profesyonel ve doğrudan amaca yönelik" ifadelerini kullandı. 

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Bilgi akışının son derece iyi olduğunu vurgulayan Gottemoeller, "Tüm NATO üyeleri son yıllarda terörle boğuşuyor ancak Türkiye, kendi topraklarında en çok terör tehdidiyle karşılaşan ülke. Bunu açıkça kabul ediyoruz, bir diğer deyişle Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" ifadelerini kullandı. 

"İRTİBAT KANALI AÇIK"

NATO'nun uluslararası hukuk çerçevesine önem gösterdiğinin altını çizen Gottemoeller, Türkiye'nin ABD'yle sahada doğrudan karşı karşıya gelmemesi için de iletişim kanallarını sürekli açık tuttuğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD askerlerinin karşı karşıya gelmesinden endişe duyduğunu aktaran sekreter yardımcısı, iki ülke arasındaki iletişim biçimi halihazırdaki gibi iyi işlediği takdirde böyle bir durum yaşanmayacağını aktardı.

"TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİNİZ"

Türkiye ziyareti öncesi özel açıklamalarda bulunan Goettemoeller, "Türkiye istikrarsız bir bölgede cephe hattında yer alan ve terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 23:46 Doğrudan başkanlık seçimlerine yönelik.................

    CEVAP YAZ 3 2
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