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NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması! Müttefikler her zaman...

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması! Müttefikler her zaman...

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" vurgusu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 17:36 - Güncelleme: 14-08-2018 17:39

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Savaş kayhan 14 Ağustos 2018 18:32 Çıkalım bu hırıstiyan kulübünden

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