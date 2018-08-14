NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması! Müttefikler her zaman...

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" ifadesini kullandı.

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