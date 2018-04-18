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NATO'da üst düzey görev: Komuta Türkiye'de!

NATO'da üst düzey görev: Komuta Türkiye'de!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin ^'çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nün komutanlığını üstleneceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 22:39 - Güncelleme: 18-04-2018 22:39

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. 

NTV'nin haberine göre Stoltenberg, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi. 

5 BİN ASKER OLACAK

'Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nde yaklaşık 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek.

NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek.

'Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü'nün kurulmasına 2014'te NATO'nun Galler Zirvesi'nde karar verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • oyun 18 Nisan 2018 23:04 gGELME BU OYUNA.oyalama kandırma taktikleri

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