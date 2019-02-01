  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

NATO üyelerinden ABD'nin kararına destek

NATO üyelerinden ABD'nin kararına destek

NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:45 - Güncelleme: 01-02-2019 18:45

NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, ittifak üyelerinin aralık ayında Rusya'nın 9M729 isimli füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği, bu durumun Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

NATO üyelerinin Rusya'ya "acilen anlaşmanın yükümlülüklerini tam ve teyit edilebilir bir şekilde yerine getirme" çağrısı yaptığı anımsatılan açıklamada, taraflar arasında irtibatın sürdüğü ancak Rusya'nın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik somut adım atmadığı belirtildi.

ABD'YE DESTEK

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın 9M729 isimli füze sistemini gizli test etme ve üretmeyle Avro-Atlantik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle anlaşmadan çekiliyor. Müttefikler bunu güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesine yer verildi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmek için tanıdığı 6 aylık süre zarfında, Rusya'nın, anlaşmaya uymaması halinde anlaşmanın sonlanmasından sorumlu tutulacak taraf olduğu vurgulanan açıklamada, NATO'nun durumu yakından takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'nın davranışları müsaade ettiği müddetçe yakın ilişkiler yürütme taraftayız." ifadesine yer verilerek, Rusya'ya 6 aylık süreçte INF Anlaşması'na uyma çağrısı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Rusya'nın INF Anlaşması'nı ciddi bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, "NATO, ABD'nin INF Anlaşması'nı askıya alma ve çekilme kararını güçlü bir şekilde destekliyor." açıklamasını yaptı.

ABD'NİN KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kısa süre önce, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Sovyetler Birliği ile 1987 yılında imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN NATO üyelerinden ABD'nin kararına destek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro