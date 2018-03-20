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NATO Türkiye'nin istediğini yaptı! Türkiye için bir ilk

NATO Türkiye'nin istediğini yaptı! Türkiye için bir ilk

NATO, Türk Deniz Kuvvetleri’nin başvurusu üzerine Yunanistan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimeri’nin İtalya’da tatbikatta olan Türk deniz gücüyle ilgili bir yazısını tekzip etti.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 12:36 - Güncelleme: 20-03-2018 12:36

11 Mart’ta Kathimerini’de yayımlanan yazıda Türkiye’nin Dynamic Manta tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin sonarının Rus denizaltısı sinyali üzerine MARCOM emriyle kurulan ‘Acil Görev Gücü’ne katılmayı reddettiği iddia edilmişti. Gazete yayımladığı tekzipte böyle bir olayın yaşanmadığını kabul ederek “Türk gemisi bütün denizaltı araştırmalarında etkin rol almıştır” ifadesini kullandı.

İtalya’nın kuzey kıyılarında 6 Mart’ta Dynamic Manta 2018 tatbikatı başlamıştı. NATO bünyesindeki tatbikata  ABD, Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin deniz kuvvetleri var. Türkiye de bu tatbikattaki en etkili deniz güçlerinden biri. Tatbikata TCG Gaziantep gemisini, Giresun denizaltının da içinde olduğu bir deniz gücüyle katıldı.

YUNAN GAZETESİNİN İDDİASI

Tatbikat devam ederken Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kathimerini’de 11 Mart’ta Türk-Yunan ilişkileri üzerine Vasilis Nedos'un bir analizi yayımlandı. “Kıbrıs Ekonomik Bölgesinde Ankara ile Deniz Savaşı” başlıklı makalede; Doğu Akdeniz’de Rus gücünün arttığı ve bunun Amerikalıları endişelendirdiği bir ortamda Türk-Yunan sorunlarının gittikçe karmaşıklaştığı yorumu yer aldı.  Analizde tatbikattaki Yunan görev gücüne Papanikolis denizaltısının da katıldığı ve bunun 1974’ten beri bir ilk olduğu vurgulanarak tatbikattaki Türk görev gücüyle ilgili önemli bir iddia yer aldı.

“RUS SİNYALİ GELDİ, TÜRKLER ÇEKİLDİ”

Makalenin yazarının iddiasına göre tatbikat sırasında bir Fransız gemisinin sonarı rus denizaltısı sinyali aldı.Bunun üzerine Türkiye, MARCOM (NATO Deniz Komutanlığı) emriyle kurulan acil görev gücüne katılmayı reddetti. Yine yazarın iddiasına göre Türkiye’nin bu tavrı NATO’da “garip” karşılandı.

TÜRKİYE YALANLADI, NATO HAREKETE GEÇTİ

Bu yazının yayımlanması üzerine Türk Deniz Kuvvetleri NATO nezdinde girişimlerde bulunarak gerçeğe aykırı ifadeler bulunan bu haberin tekzip edilmesini istedi.  NATO Deniz Komutanlığı bunun üzerine gerekli girişimleri başlattı ve yazıda belirtilen durumun gerçekten olmadığını Türk gemilerinin tatbikat kapsamında her alanda etkin bir görev aldığını Yunan temsilcilerine bildirdi. Ayrıca  Twitter’da TCG Gaziantep gemisinin içinden, denizaltı sinyallerini takip eden Türk subaylarını da gösteren iki fotoğrafı “Türk denizcileri çok sıkı çalışıyor” notuyla paylaştı.

GAZETE TEKZİP YAYIMLADI

NATO’nun uyarısının ardından Yunan gazetesi “Correction” başlığıyla bir tekzip yayınladı. Tekzipte “Gazetemizin 11 Mart’ta Dynamic Manta 2018’i konu alan makalesinde bir hata vardı. NATO Komutanlığı’nın da belirttiği gibi tatbikatta anti-denizaltı faaliyetleri sırasında birçoğu boş çıkan sinyalleri araştırması normaldir. NATO komutasındaki Türk gemisi (TCG Gaziantep) bütün araştırma ve incelemelerin tamamında etkili bir rol almıştır.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 0134 20 Mart 2018 13:19 yunanistan Türkiye’yle uğraşmak yerine, makedonyayla, arnavutlukla, bulgaristanla uğraşsın. Türkiye büyük lokmadır, yutamazsın yunan, öğrenemedin bir türlü

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