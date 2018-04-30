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NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO açısından Türkiye'nin önemini, "Haritaya bakmak yeterli" sözleriyle ortaya koydu.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 09:46 - Güncelleme: 30-04-2018 09:46

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu söyledi. "Bunu anlamak için haritaya bakmak yeterli." diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin önemini anlamak için NATO üyelerine tehdit yaratan şiddetin yaşandığı Irak ve Suriye’ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli" şeklinde konuştu.   

TÜRKİYE'YE DEAŞ TEŞEKKÜRÜ: Türkiye'nin DAEŞ'in yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyona altyapı sağladığını belirten Stoltenberg, "Türkiye’ye minnettarız" diye konuştu. 

Genel Sekreter, Türkiye'nin ciddi ve vahşi bir saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin  arkasındakiler hakkında hukukun üstünlüğü esasına uygun  yasal takibatta bulunmasının hakkı olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin terörden en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunu yineleyen  Stoltenberg, "Tabii ki kendini koruma hakkı var ama bu orantılı yapılmalı" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Erol Baron 30 Nisan 2018 09:56 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ben şahsen samimi buluyorum.

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