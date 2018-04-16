NATO Genel Sekreteri: Operasyon üç ülkeye açık mesajdı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.

''RUSYA, ESAD VE İRAN'A AÇIK MESAJDI''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NTV'ye konuştu. Stoltenberg, "Operasyon Rusya, Esad ve İran'a açık mesajdı" dedi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg’in daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Genel Sekreteri’nin ziyaretinde, 11-12 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.