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NATO Genel Sekreteri Ankara'ya geliyor...

NATO Genel Sekreteri Ankara'ya geliyor...

ABD ile Rusya arasındaki krizin zirveye tırmandığı saatlerde NATO'dan kritik bir adım geldi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 15:17 - Güncelleme: 11-04-2018 15:17

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 16:10 Erdoğan, Şimşek’in yerine getireceği iyi bir isim arıyor..Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu.

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