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NATO ailesi büyüyor bir ülke daha imza attı

NATO ailesi büyüyor bir ülke daha imza attı

29 ülkeden oluşan NATO bünyesine yeni bir ülke daha katıyor. NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki törende bulunan, Makedonya yetkilileri askeri organizasyonuna katılmak için imza attı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 14:40 - Güncelleme: 06-02-2019 14:40

YUNANİSTAN ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu.

Stoltenberg, tüm daimi temsilcilerin protokolü imzalamak için kullandığı kalemi Dimitrov'a hediye etti. Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

ŞİMDİLİK DAVETLİ OLACAK
Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak. Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak.

NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.

TARİHİ AN
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik" ifadelerini kullandı.

Dimitrov ise Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

YUNANİSTAN'LA İSİM SORUNU
Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında, Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığı ilan ettiği 1991'den beri devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili, önce Makedonya'da ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.

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Kaynak : AA

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