Nasırdan kurtulmanızı sağlayacak doğal çözümler

Nasır genellikle ayaklarda meydana gelen sert bir tabakadır. Özellikle ayaklarda meydana gelen nasır kişiyi oldukça rahatsız eder ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Nasır genellikle ayaklarda meydana gelen sert bir tabakadır. Özellikle ayaklarda meydana gelen nasır kişiyi oldukça rahatsız eder ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Nasırı tüm yöntemleri denemenize rağmen bir türlü geçiremiyorsanız size vereceğimiz nasırı 1 günde geçiren yöntemleri deneyebilirsiniz. Nasır için birçok doğal ve bitkisel tedavileri denemenize rağmen bir türlü kurtulamıyorsanız, sizlere vereceğimiz denenmiş ve oldukça memnun kalınmış olan doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bu tedavileri uygulayanlar nasırdan sadece 1 günde kurtulduklarını belirtiyorlar.



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Aspirin yöntemi Birkaç damla suyun içine birkaç tane aspirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu aspirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır. Twitter

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Mısır nişastası yöntemi



Ayak parmakları arası ter nedeni ile sürekli vıcık vıcık ise bu bölgelerde mantar ve nasır oluşması kolaylaşabilir. Bu yüzden, özellikle ayak parmakları arasındaki bölgeye ve ayakların üzerine mısır nişastası dökülerek bu sorunlardan uzak kalmak mümkün olabilir. Bu rutubeti almaya yardımcı olan besin maddesi, ayakların kuru kalmasını devam ettirecektir. Twitter

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