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Nasır neden oluşur?

Nasır neden oluşur?

Nasırların birçok nedeni var ama bunların çoğu da günlük yaşamdaki dikkatsizliğimizden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Medikal Ayak Sağlığı ve Bakımı Uzmanı Fulya Sarı'ya 'Nasır neden oluşur?' diye sorduk.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 22:00 - Güncelleme: 13-07-2018 22:00

Vücudumuzu taşıyan ayaklarımızın sağlığının ne kadar önemli olduğunu ne yazık ki ancak bir sorun ortaya çıkınca fark ederiz. Medikal Ayak Sağlığı ve Bakımı Uzmanı Fulya Sarı anlattı.

Derimizin en üst katmanı olan epidermisin stratum korneum tabakasının kalınlaşması sonucunda hiperkeratoz oluşması ayak tabanında kallus parmaklarda ise klavusa neden olur. Nasırlar ağrı olabileceği gibi ayak estetiğimizi de bozar. Bu oluşumlara genellikle yanlış ayakkabı seçimleri sebep olur. Ayakkabıya bağlı tekrarlayıcı sürtünme ve baskı dernini savunma mekanizmasını tetikleyerek tepki göstermesine ve nasırlaşmasına neden olur.

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