Nasıl Pttcel'li olabilirim?

Mobil iletişim markası, ihtiyaca karşılık gelen tarife seçenekleri sunmalı, faturası cep yakmamalı, çekim gücü iyi olmalı ve son teknoloji altyapı desteğini kullanmalıdır...



Telefon insan hayatında ne kadar önemliyse hangi mobil iletişim markasının tercih edildiği de bir o kadar önemli. Mobil iletişim markası, ihtiyaca karşılık gelen tarife seçenekleri sunmalı, faturası cep yakmamalı, çekim gücü iyi olmalı ve son teknoloji altyapı desteğini kullanmalıdır...

Tüm bunları PTT’nin mobil iletişim markası Pttcell’de bulmak mümkündür. Herhangi bir PTT işyerine giderek Pttcellli olmak çok kolay! Yapmanız gereken gişe görevlisine kimlik fotokopisi ve adres bilgisi vererek Abonelik Sözleşmesi ve Satış Sonrası İşlem Formu’nu doldurmak. İşlem yalnızca 5 dakika sürmektedir.